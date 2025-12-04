Terapie avanzate Aop Health amplia l' impegno in Italia

Roma, 4 dic. (Adnkronos Salute) - Una svolta importante per la cura di patologie gravi e difficili da trattare. Aop Health, gruppo internazionale pioniere nelle terapie integrate per le malattie rare e l'area critica, annuncia l'avvio di nuove aree terapeutiche in Italia a partire dal 2026, grazie all'alleanza strategica con Rheacell, realtà biotecnologica tedesca specializzata in terapie cellulari avanzate. L'accordo - informa una nota - ha l'obiettivo di accelerare l'accesso dei pazienti italiani a soluzioni ad alta complessità per malattie ancora prive di alternative efficaci, come l'epidermolisi bollosa (nota anche come 'sindrome dei bambini farfalla') e le ulcere venose croniche 'non-healing'. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Terapie avanzate, Aop Health amplia l'impegno in Italia

