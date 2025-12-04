Tentato cavallo di ritorno per un' Alfa | il Riesame scarcera un imputato
Scarcerazione per un imputato, accusato di aver partecipato a un tentativo di “cavallo di ritorno”. Il provvedimento del tribunale del Riesame di Lecce (presidente Carlo Cazzella) riguarda la sostituzione della misura cautelare nei confronti del 30enne fasanese Leonardo Lapadula: “lascia” i. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
