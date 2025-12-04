Tentato cavallo di ritorno per un' Alfa | il Riesame scarcera un imputato

Brindisireport.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Scarcerazione per un imputato, accusato di aver partecipato a un tentativo di “cavallo di ritorno”. Il provvedimento del tribunale del Riesame di Lecce (presidente Carlo Cazzella) riguarda la sostituzione della misura cautelare nei confronti del 30enne fasanese Leonardo Lapadula: “lascia” i. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

tentato cavallo di ritorno per un alfa il riesame scarcera un imputato

© Brindisireport.it - Tentato "cavallo di ritorno" per un'Alfa: il Riesame scarcera un imputato

Scopri altri approfondimenti

Tentato "cavallo di ritorno" per un'Alfa: il Riesame scarcera un imputato - Accolta l'istanza della difesa di un 30enne, coinvolto in un'inchiesta che contempla anche tentate rapine in abitazione e furti. brindisireport.it scrive

Tenta il "cavallo di ritorno" alle suore, arrestato - Ma la denuncia di una religiosa ha portato al suo arresto: un 38enne napoletano è stato così bloccato dalla ... Lo riporta rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Tentato Cavallo Ritorno Alfa