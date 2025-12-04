Tenta truffa a 60enne arrestato da Polizia nel Casertano

Tempo di lettura: < 1 minuto La Polizia di Stato ha arrestato un uomo per tentata truffa commessa ai danni di una 60enne di Marcianise, nel Casertano. I poliziotti hanno arrestato l’uomo proprio mentre era a casa della vittima e cercava di farsi consegnare dei gioielli. Secondo quanto accertato dai poliziotti del commissariato di Marcianise, intervenuti in seguito alla chiamata al 113 dei vicini della donna, che avevano sentito rumori e visto movimenti strani, il truffatore avrebbe prima telefonato più volte alla 60enne per carpirne la fiducia e indurla a credere di essere stata coinvolta, a causa del furto della targa del proprio veicolo, in attività illecite commesse a Marcianise il giorno prima; le ha quindi chiesto di esibire gioielli o altri valori in suo possesso per effettuare un inventario ed escludere che fossero provento di reato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Tenta truffa a 60enne, arrestato da Polizia nel Casertano

