Tensione in parrocchia minacce a volontarie Vincenziane e sacerdote
Attimi di forte tensione al centro di distribuzione degli abiti usati di via Jovara a Casagiove, gestito dalle volontarie dell’Opera Vincenziana. Un cittadino straniero avrebbe infatti dato in escandescenze, minacciando prima le operatrici presenti e poi lo stesso parroco della comunità, don. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Argomenti simili trattati di recente
