Tenshi no Tamago tenebre e silenzi che celano verità

Screenworld.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

C’è un certo tipo di arte che non si lascia catturare da una sola visione, che non si svela mai completamente, neppure dopo innumerevoli analisi o meticolose dissezioni. Tenshi no Tamago (qui da noi Angel’s Egg, L’Uovo dell’Angelo), capolavoro del 1985 diretto da Mamoru Oshii in collaborazione con il maestro Yoshitaka Amano, fa parte proprio di questa categoria: un’opera d’arte inafferrabile, criptica, silenziosa, profondamente mistica eppure visceralmente concreta. Si presenta allo spettatore come una visione, un enigma che pulsa di significati impossibili da afferrare razionalmente. E soprattutto, non intende mai offrire risposte. 🔗 Leggi su Screenworld.it

tenshi no tamago tenebre e silenzi che celano verit224

© Screenworld.it - Tenshi no Tamago, tenebre e silenzi che celano verità

Altri contenuti sullo stesso argomento

Tenshi no Tamago, tenebre e silenzi che celano verità - C’è un certo tipo di arte che non si lascia catturare da una sola visione, che non si svela mai completamente, neppure dopo innumerevoli analisi o meticolose dissezioni. msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Tenshi No Tamago Tenebre