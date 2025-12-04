Tennistavolo | Giappone e Cina fanno doppietta nella Mixed Team World Cup

Un’altra importante e piena giornata della seconda fase della Mixed Team World Cup di tennistavolo è andata in archivio. Tantissime le gare in agenda, ecco come sono andate le cose nel dettaglio. Doppietta di vittorie per le superpotenze Cina e Giappone: i padroni di casa, visto che l’evento si tiene a Chengdu, si sono imposti con gli score di 8-0 sulla Corea del Sud, nel derby asiatico, e di 8-2 sulla Francia. I nipponici invece hanno regolato 8-3 la Germania e travolto 8-0 la Svezia. A proposito di teutonici i svedesi: i teutonici sono comunque riusciti a prendersi una vittoria, per 8-1 contro la Croazia, mentre gli scandinavi hanno ceduto 8-6 in una serie combattuta a Hong Kong. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tennistavolo: Giappone e Cina fanno doppietta nella Mixed Team World Cup

