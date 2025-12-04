Temptation Island una coppia si dice addio | lei conferma la rottura
Un messaggio comparso nelle storie, o meglio una risposta a una domanda dei follower. Così è emersa la rottura di una coppia di Temptation Island, che ora è diventata ufficiale. La protagonista ha spiegato di aver bisogno di serenità e di non voler entrare ora nei dettagli. Nei paragrafi che seguono ricostruiamo il percorso della coppia, dal programma estivo alla decisione di separarsi, passando per i segnali che avevano messo in allarme i fan. Alessia Pascarella chiude con Martina De Ioannon: la sua verità Temptation Island: chi si è lasciato. I nomi sono Sara El Moudden e Fabio Mascaro, tra i volti della dodicesima edizione di Temptation Island andata in onda nell’estate 2024. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it
Scopri altri approfondimenti
Nell’edizione spagnola di Temptation Island scoppia il caso Mayeli: la fidanzata, dopo una crisi di gelosia e il lancio di un bicchiere, è stata espulsa insieme al fidanzato - facebook.com Vai su Facebook
I due ex “Temptation Island” potrebbero contendersi un solo posto #GrandeFratelloVip #UominieDonne #GianmarcoSteri #MartinaDeIoannon #RosarioGuglielmi #SarahEsposito Vai su X
Coppia di Temptation Island dice “no” ad un passo dalle nozze - Promesse nozze da Temptation Island, dopo aver programmato il matrimonio, hanno deciso di prendersi una pausa. Da blogtivvu.com
Temptation Island, una coppia delle passate edizioni si è lasciata: “Relazione terminata” - Temptation Island, una coppia delle passate edizioni si è lasciata: "Relazione terminata". Scrive isaechia.it
Temptation Island Spagna, sesso tra piscina e camera da letto con il tentatore davanti alle telecamere: esplode la bufera - Dopo il caso Montoya, una nuova coppia è finita al centro dello scandalo per un tradimento consumato davanti ... Si legge su leggo.it
Temptation Island, segnalazione su Lucia: 'Mai stata con Rosario, tutto finto' - L'edizione 2025 di Temptation Island è finita, ma sul web si continua a parlare con una certa insistenza di una coppia che ha sorpreso tutti un mese dopo la fine delle riprese. Lo riporta it.blastingnews.com
Temptation Island, Sonia Mattalia fa una confessione sui social: “Vittima di violenza psicologica” - Sonia Mattalia, protagonista dell’ultima edizione di Temptation Island, ha raccontato un aneddoto del suo passato. Segnala msn.com
Temptation Island, ultima puntata col botto: una coppia torna per un nuovo falò, un’altra va a convivere - Milano, 30 luglio 2025 – Oggi, mercoledì 30 luglio, si conclude ufficialmente Temptation Island 2025. Riporta quotidiano.net