Temptation Island Spagna la fidanzata Mayeli cacciata perché incinta lo aveva nascosto alla produzione segreto svelato dal fidanzato Alvaro - VIDEO

Nuovo colpo di scena a Temptation Island in Spagna, Alvaro ha svelato che Mayeli è incinta: i due avevano nascosto la gravidanza e la conduttrice li ha cacciati La fidanzata Mayeli e il suo fidanzato Alvaro sono stati cacciati da Temptation Island in Spagna perché hanno nascosto la gravidanza. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Temptation Island Spagna, la fidanzata Mayeli cacciata perché incinta, lo aveva nascosto alla produzione, segreto svelato dal fidanzato Alvaro - VIDEO

