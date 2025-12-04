Temporali improvvisi in Campania da mezzanotte è allerta
Tempo di lettura: < 1 minuto La Protezione Civile della Regione Campania alla luce delle valutazioni del Centro Funzionale ha emanato un avviso di allerta meteo di livello Giallo valido dalla mezzanotte fino alle 20 di domani sulle seguenti zone: 1 (Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana); 3 (Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini); 5 (Tusciano e Alto Sele); 6 (Piana Sele e Alto Cilento); 8 (Basso Cilento). Si prevedono precipitazioni improvvise e intense anche a carattere di forte temporale. Sono possibili anche grandine, fulmini, raffiche di vento. Si raccomanda ai sindaci di attivare i centri operativi Comunali e tutte le misure strutturali e non strutturali atte a mitigare il rischio idrogeologico connesso ai temporali. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
