Temporali improvvisi in Campania da mezzanotte è allerta

Anteprima24.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: < 1 minuto La Protezione Civile della Regione Campania alla luce delle valutazioni del Centro Funzionale ha emanato un avviso di allerta meteo di livello Giallo valido dalla mezzanotte fino alle 20 di domani sulle seguenti zone: 1 (Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana); 3 (Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini); 5 (Tusciano e Alto Sele); 6 (Piana Sele e Alto Cilento); 8 (Basso Cilento). Si prevedono precipitazioni improvvise e intense anche a carattere di forte temporale. Sono possibili anche grandine, fulmini, raffiche di vento. Si raccomanda ai sindaci di attivare i centri operativi Comunali e tutte le misure strutturali e non strutturali atte a mitigare il rischio idrogeologico connesso ai temporali. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

temporali improvvisi in campania da mezzanotte 232 allerta

© Anteprima24.it - Temporali improvvisi in Campania, da mezzanotte è allerta

Argomenti simili trattati di recente

temporali improvvisi campania mezzanotteTemporali improvvisi in Campania, da mezzanotte è allerta - La Protezione Civile della Regione Campania alla luce delle valutazioni del Centro Funzionale ha emanato un avviso di allerta meteo di livello Giallo valido dalla mezzanotte fino alle 20 di domani sul ... Da ansa.it

temporali improvvisi campania mezzanotteNuova allerta meteo gialla in Campania con temporali, fulmini e grandine - La Protezione Civile della Regione Campania alla luce delle valutazioni del Centro Funzionale ha emanato un avviso di allerta meteo di livello Giallo valido dalla mezzanotte fino alle 20 di ... Riporta ilmattino.it

temporali improvvisi campania mezzanotteAncora maltempo a Napoli: allerta meteo per temporali in Campania venerdì 5 dicembre - Dalla mezzanotte e fino alle ore 20 di domani, venerdì 5 dicembre, è stata diramata una nuova allerta meteo gialla dalla Protezione Civile della Campania ... Lo riporta fanpage.it

temporali improvvisi campania mezzanotteMaltempo in Campania, allerta gialla per temporali - amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini); 5 (Tusciano e Alto Sele); 6 (Piana Sele e Alto Cilento); 8 (Basso Cilento). Si legge su ilroma.net

temporali improvvisi campania mezzanotteTorna il maltempo nel Cilento: nuovo avviso di allerta meteo per temporali improvvisi ed intensi - Il quadro meteo è caratterizzato, infatti, da incertezza previsionale: i temporali potranno essere anche localmente forti, causando possibili danni alle coperture e alle strutture provvisorie. Si legge su msn.com

temporali improvvisi campania mezzanotteAllerta meteo gialla da mezzanotte - La Protezione Civile della Regione Campania, alla luce delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato un avviso di criticità per temporali di livello Gial ... Riporta gazzettadisalerno.it

Cerca Video su questo argomento: Temporali Improvvisi Campania Mezzanotte