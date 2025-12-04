Tempo di Bonus Bebè E pigotta Unicef

La suggestiva Sala Castello si è trasformata in un luogo di festa e di emozione per la celebrazione dedicata ai nuovi nati del 2024. L’Amministrazione comunale ha infatti organizzato un incontro di condivisione e convivialità, durante il quale è stato consegnato alle famiglie il Bonus Bebè, il contributo una tantum da 200 euro pensato per sostenere i genitori nei primi mesi di vita dei loro bambini. "Con questa misura - hanno dichiarato il sindaco Graziano Musella e l’assessore alle Politiche sociali Lara Carano - vogliamo ribadire il ruolo centrale della famiglia nella società. È un segnale di vicinanza in un momento carico di emozioni, gioie, ma anche di nuove responsabilità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

