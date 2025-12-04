Tempo di lettura: 3 minuti Il Comune di Telese Terme è ufficialmente tra i beneficiari dei finanziamenti regionali previsti dall’Avviso pubblico “P.I.A. – Programmi di Integrazione e Autonomia per i Cittadini dei Paesi Terzi”, a valere sul PR Campania FESR 2021-2027 e PR Campania FSE+ 2021-2027, approvati con Decreto Dirigenziale n. 32 del 21112025. Il progetto telesino, “Comunità Plurale – Centro per l’Integrazione dei Cittadini dei Paesi Terzi”, è stato ammesso a finanziamento per un totale di € 892.953,00, così ripartiti: € 500.000,00 a valere sul FESR (Tipologia A) € 392.953,00 a valere sul FSE+ (Tipologia B). 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Telese, finanziati quasi 900mila euro per il progetto ‘Comunità Plurale’