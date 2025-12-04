Telese 892mila euro per il progetto Comunità Plurale dedicato all’integrazione
Comunicato Stampa Tra gli interventi previsti anche la riqualificazione della Biblioteca Comunale, che diventerà un nuovo polo culturale e sociale della città Il Comune di Telese Terme è ufficialmente tra i beneficiari dei finanziamenti regionali previsti dall’Avviso pubblico “P.I.A. – . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com
News recenti che potrebbero piacerti
Telese, 892mila euro per il progetto “Comunità Plurale” dedicato all’integrazione - Tra gli interventi previsti anche la riqualificazione della Biblioteca Comunale, che diventerà un nuovo polo culturale e sociale della città ... Segnala fremondoweb.com
Telese Terme, finanziato il progetto “Comunità Plurale”: nuove risorse per inclusione e cultura - Il Comune di Telese Terme è ufficialmente tra i beneficiari dei finanziamenti regionali previsti dall’Avviso pubblico “P. ntr24.tv scrive
Telese Terme, missione accoglienza: finanziato il progetto “Comunità Plurale” - Il Comune di Telese Terme è ufficialmente tra i beneficiari dei finanziamenti regionali previsti dall'avviso pubblico “Programmi di Integrazione e Autonomia per i Cittadini ... Segnala msn.com