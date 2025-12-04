Quattro nuovi varchi Targa System nei punti di maggiore passaggio, individuati come possibili vie di fuga. Nuove telecamere nei parchi che si vanno ad aggiungere alle 115 già attive su tutto il territorio comunale. E il cablaggio del sistema di videosorveglianza urbana del Commissariato di Polizia. Il Comune di Rho grazie a un finanziamento di 150mila euro assegnato dal Ministero dell’Interno potenzia la rete del “grande fratello” per rendere la città ancora più sicura. Ai soldi del Ministero il Comune aggiungerà una quota di cofinanziamento a pari a 75mila 900 euro. Tra le aree cittadini più “sensibili” ci sono quella di Fiera Milano, dove si svolgono grandi eventi, concerti e che ospiteranno le prossime Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026, il nuovo polo ospedaliero Galeazzi con circa 3mila 500 utenti giornalieri, l’area di accesso a Mind e alla futura Città Studi dove sorgeranno 2mila 700 alloggi studenteschi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Telecamere sulla città. In arrivo 150mila euro