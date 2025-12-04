Tegola Lobotka ko nel riscaldamento | salta la Juve Emergenza totale per Conte a centrocampo

Diagnosi e Stop. Non c'è pace per il centrocampo del Napoli. Stanislav Lobotka ha alzato bandiera bianca durante il riscaldamento della sfida di Coppa Italia col Cagliari. Gli esami hanno confermato un "risentimento muscolare al tibiale posteriore della gamba sinistra". Lo stop non sarà lunghissimo, ma basta per escluderlo dal big match Napoli-Juventus del 7 dicembre. L'obiettivo dello staff è provare il recupero in extremis per il Benfica o l'Udinese. Infortunio Lobotka Napoli tempi recupero salta Juventus La dinamica: il crack nel momento peggiore. L'infortunio di Lobotka arriva nel momento meno opportuno della stagione.

