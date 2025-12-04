Tegola Gatti la Juve corre ai ripari | scelto il nuovo rinforzo
Dopo l’infortunio occorso a Gatti, la Juve potrebbe tornare sul mercato a gennaio: ecco chi piace per rinforzare la difesa. In casa Juve continua la marcia di avvicinamento alla super sfida contro il Napoli, in programma domenica sera alle ore 20,45. Sfida a cui non prenderà parte Gatti, che si è infortunato contro l’ Udinese in Coppa Italia. Federico Gatti (Ansa) – Tvplay.it Ecco il comunicato ufficiale apparso proprio in questi minuti sul sito del club bianconero: “ Questa mattina Federico Gatti è stato sottoposto a intervento chirurgico di meniscectomia artroscopica selettiva del menisco mediale del ginocchio destro. 🔗 Leggi su Tvplay.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Altra tegola per la #juventus #gatti - facebook.com Vai su Facebook
#Juventus, tegola Gatti: c'è lesione, dovrà operarsi. Un mese di stop, salta la Roma #ASRoma Vai su X
Juve, Gatti operato: salta il Napoli e non solo, stop lungo - Il difensore della Juventus, Federico Gatti, è stato sottoposto a intervento chirurgico di meniscectomia artroscopica selettiva del menisco mediale del ... Si legge su msn.com
ULTIM’ORA – Tegola Juventus, Gatti si opera. Le sue condizioni - Il difensoreha rimediato una lesione al menisco e pertanto sarà operato ... mondonapoli.it scrive
Juve, tegola Gatti (che salta il Napoli): lesione al menisco - Brutte notizie per la Juventus, prossima avversaria del Napoli in campionato, che perde Federico Gatti per almeno un mese dopo l'infortunio rimediato in Coppa Italia. Si legge su tuttonapoli.net
Altra tegola per la Juventus, rottura del menisco per Federico Gatti - Il club bianconero infatti, dopo la notizia della lesione di alto grado all'adduttore per Dusan Vlahovic ... Scrive firenzeviola.it
Infortunio Gatti, l'esito degli esami: quanto dovrà stare fuori il difensore della Juve - Le condizioni e i tempi di recupero del difensore bianconero, sostituito nel secondo della sfida con l'Udinese per un problema al ginocchio destro ... Come scrive msn.com
Juve, tegola Bremer: il difensore dovrà operarsi al menisco, stop di 1-2 mesi - Gleison Bremer, colonna portante della retroguardia bianconera, dovrà essere sottoposto a un intervento di meniscectomia artroscopica selettiva, una procedura ... Lo riporta it.blastingnews.com