Tegola Gatti la Juve corre ai ripari | scelto il nuovo rinforzo

Tvplay.it | 4 dic 2025

Dopo l’infortunio occorso a Gatti, la Juve potrebbe tornare sul mercato a gennaio: ecco chi piace per rinforzare la difesa.  In casa Juve continua la marcia di avvicinamento alla super sfida contro il Napoli, in programma domenica sera alle ore 20,45. Sfida a cui non prenderà parte Gatti, che si è infortunato contro l’ Udinese in Coppa Italia. Federico Gatti (Ansa) – Tvplay.it Ecco il comunicato ufficiale apparso proprio in questi minuti sul sito del club bianconero: “ Questa mattina Federico Gatti è stato sottoposto a intervento chirurgico di meniscectomia artroscopica selettiva del menisco mediale del ginocchio destro. 🔗 Leggi su Tvplay.it

