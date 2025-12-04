Tecnologia l’IA arriva anche nelle figurine | il nuovo Calciatori Panini diventa figuristico
La classica figurina a mezzobusto, ma anche quella avveniristica con il background reinterpretato grazie all’intelligenza artificiale: “Calciatori 2025-2026”, la collezione ufficiale di figurine Panini che da oltre 60 anni, racconta il calcio italiano, è stata presentata ufficialmente presso l’iliad International Broadcast Centre di Lega Calcio Serie A. Tra gli oggetti più tradizionali della cultura popolare italiana, l’album dei calciatori si innova ancora e apre all’intelligenza artificiale. L’album, giunto alla sua sessantacinquesima edizione, è composto da 618 figurine, di cui 108 realizzate su materiale speciale, da raccogliere in 80 pagine. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
