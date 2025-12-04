Teb lavori completati al 65% Capolinea a febbraio i binari
L’AGGIORNAMENTO. Cronoprogramma rispettato, cantieri fino a giugno 2026. L’ampliamento del terminal cittadino non intralcerà la T1. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Monte Sponda lavori completati per il bacino di innevamento - facebook.com Vai su Facebook
-70 GIORNI ALLE OLIMPIADI: COMPLETATI I LAVORI DELLA ROTATORIA DI BORMIO, SNODO CRUCIALE PER LA MOBILITÀ OLIMPICA È una delle legacy materiali più significative per Bormio e per l’intera Valtellina: sono terminati i lavori della nuova rotat Vai su X
Teb, lavori completati al 65%. Capolinea, a febbraio i binari - L’ampliamento del terminal cittadino non intralcerà la T1. Riporta ecodibergamo.it
Tram delle valli: come sarà la nuova «piazza» all'intersezione delle linee. T2: lavori completati al 65% - Dal 7 gennaio al 21 febbraio sospeso il tratto della T1 fra la stazione e via Bianzana. Segnala bergamo.corriere.it
Teb linea 2: «Lavori completati al 45%, in primavera i primi test» - All’ombra delle alture del Parco dei Colli, nei pressi del deposito di servizio Teb in fondo a via don Benigno Zenoni, a Sorisole, già sono stati posati i primi binari. Segnala ecodibergamo.it
T2 Bergamo-Villa d'Almè: lavori completati al 50%. La vera sfida è trovare i 4 milioni per far partire i tram - I primi metri di binari partono nel nulla della campagna di Sorisole. Da bergamo.corriere.it