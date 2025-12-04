Teb lavori completati al 65% Capolinea a febbraio i binari

Ecodibergamo.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’AGGIORNAMENTO. Cronoprogramma rispettato, cantieri fino a giugno 2026. L’ampliamento del terminal cittadino non intralcerà la T1. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

teb lavori completati al 65 capolinea a febbraio i binari

© Ecodibergamo.it - Teb, lavori completati al 65%. Capolinea, a febbraio i binari

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

teb lavori completati 65Teb, lavori completati al 65%. Capolinea, a febbraio i binari - L’ampliamento del terminal cittadino non intralcerà la T1. Riporta ecodibergamo.it

teb lavori completati 65Tram delle valli: come sarà la nuova «piazza» all'intersezione delle linee. T2: lavori completati al 65% - Dal 7 gennaio al 21 febbraio sospeso il tratto della T1 fra la stazione e via Bianzana. Segnala bergamo.corriere.it

Teb linea 2: «Lavori completati al 45%, in primavera i primi test» - All’ombra delle alture del Parco dei Colli, nei pressi del deposito di servizio Teb in fondo a via don Benigno Zenoni, a Sorisole, già sono stati posati i primi binari. Segnala ecodibergamo.it

T2 Bergamo-Villa d'Almè: lavori completati al 50%. La vera sfida è trovare i 4 milioni per far partire i tram - I primi metri di binari partono nel nulla della campagna di Sorisole. Da bergamo.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Teb Lavori Completati 65