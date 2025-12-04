Teatro Vertigo venerdì 5 dicembre lo spettacolo Appesi a un filo

Dopo il successo della scorsa stagione, torna venerdì 5 dicembre alle 21 al teatro Enzina Conte del VertigoAppesi a un filo”, la cui replica del 18 ottobre fu annullata per un grave lutto che colpì la compagnia la Tartaruga di Pisa. Scritta da Luca Dieci, la commedia inizia con la vecchia foto. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

© Livornotoday.it - Teatro Vertigo, venerdì 5 dicembre lo spettacolo "Appesi a un filo"

