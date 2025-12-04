Teatro Vertigo venerdì 5 dicembre lo spettacolo Appesi a un filo
Dopo il successo della scorsa stagione, torna venerdì 5 dicembre alle 21 al teatro Enzina Conte del Vertigo “Appesi a un filo”, la cui replica del 18 ottobre fu annullata per un grave lutto che colpì la compagnia la Tartaruga di Pisa. Scritta da Luca Dieci, la commedia inizia con la vecchia foto. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
Approfondisci con queste news
Scombinati in Teatro al Q77 - Vertigo LIVE presenta: "Il Massimo della Comicità" Con Massimo Wuoz Max Pieriboni Massimo De Rosa Massimo Pica Massy Bubbi Pipitone - facebook.com Vai su Facebook
Lux Vide inaugura il nuovo Teatro 5, mettendo al centro la sostenibilità - Inaugurazione ufficiale per il Teatro 5, ultimo teatro di posa di Lux Vide, società di produzione del gruppo Fremantle. Segnala primaonline.it
Teatro 5, il più amato da Fellini: "Un mondo da creare" - Era così, con questo fulmineo scambio di battute romanesche e sornione tra due pittori di ... Da roma.repubblica.it