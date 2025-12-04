Teatro Eidos sabato si chiude la stagione autunnale con ‘Le voci del cavallo’

Tempo di lettura: 2 minuti Ultimo appuntamento per la stagione teatrale presso lo Spazio Eidos in Via dei Sanniti a San Giorgio del Sannio. Sabato 6 dicembre 2025 alle ore 20,30 si chiuderà l’edizione autunnale con lo spettacolo “Le voci del cavallo” della Compagnia “Teleia Zoe”, scritto da Giuseppe Calabrese per la regia di Francesco Esposito con Luca Gaeta e Giuseppe Calabrese. Dalle note di regia: “Da oltre nove anni le forze belliche degli Achei e dei Troiani si scontrano in una battaglia duratura e interminabile, cominciata per il rapimento di Elena, moglie di Menelao re di Sparta. L’astuzia del re di Itaca, Ulisse, ha però prodotto un espediente forte e sicuro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

