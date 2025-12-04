Teatro della Fortuna il concerto di Capodanno aprirà la stagione

Il concerto di Capodanno dell’Orchestra Sinfonica Rossini – un viaggio da Rossini a Donizetti, da Offenbach a Strauss e Cajkovskij – aprirà la stagione concertistica 2026 del Teatro della Fortuna. Presentato ieri mattina, dal presidente della Fondazione Teatro della Fortuna Stefano Mirisola – insieme a Paolo Rosetti (Orchestra Sinfonica Rossini), Roberta Pandolfi (Orchestra Olimpia) e Sauro Nicoletti (Orchestra Fiati Fanum Fortunae) – il ricco calendario di "Sinfonie della Fortuna 2026", tra tradizione sinfonica, progetti speciali e attenzione per le famiglie. Confermata la collaborazione con l’Orchestra Sinfonica G. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Teatro della Fortuna, il concerto di Capodanno aprirà la stagione

