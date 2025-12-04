Teatro Astoria in scena il musical Le ombre della cattedrale ispirato ad Hugo
"Le ombre della cattedrale" è un musical liberamente tratto da “Notre Dame de Paris” di Victor Hugo, sarà messo in scena sabato 6 dicembre alle ore 21 al teatro Astoria di Fiorano, dal gruppo di musical della scuola Abracadam.Passione, desiderio, pregiudizi e malvagità sono gli ingredienti base. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Si aggiorna il calendario del tour di Ron “AL CENTRO ESATTO DELLA MUSICA” che ripartirà nel 2026! Ecco i prossimi eventi: 27.03 - Carpi (MO) - Teatro Comunale di Carpi 08.05 - Fiorano Modenese (MO) - Cinema Teatro Astoria Info e biglietti al link: bio.t Vai su X
Paolo Orlando interpreta "Ciarlatani", la commedia arriva al Teatro Astoria di Fiorano - Giovedì 4 dicembre, alle ore 21, l’attore Silvio Orlando porta in scena al teatro Astoria di Fiorano Modenese lo spettacolo “Ciarlatani”, che racconta la storia di due personaggi legati al mondo del c ... modenatoday.it scrive
Il teatro d’autore a Lerici. L’Astoria si prepara a big e classici del palcoscenico - Tra classici del teatro, nuove drammaturgie e protagonisti della scena nazionale, si preannuncia una stagione ricca di emozioni, grandi nomi e teatro d’autore quella della prosa del Teatro Astoria di ... Si legge su lanazione.it