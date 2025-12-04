Tavolo tra sindacati e commissario straordinario | le attività proseguono

Il commissario straordinario di ASL Taranto, Vito Gregorio Colacicco, ha incontrato ieri pomeriggio – mercoledì 3 dicembre – la delegazione sindacale del personale del comparto, insieme alle delegazioni della dirigenza sanitaria aziendale, con l'obiettivo di garantire la continuità delle attività nel rispetto dei poteri conferiti dalla vigente Deliberazione Regionale di proroga del commissario. Durante l'incontro, Colacicco ha confermato che le attività consentite proseguiranno regolarmente nelle prossime settimane, in particolare quelle riguardanti aspetti di fondamentale importanza per la sanità del territorio.

