Nardò (Lecce) – Tatiana è viva, viva Tatiana. "È un momento di gioia aver trovato mia figlia, un sollievo. Sembrava si stesse realizzando il peggio ma ringraziando l'Arma dei carabinieri è andato tutto bene. Aspettiamo che venga qui. Sono certo che sta bene perché c’è il fratello con lei. Grazie a tutti, è un momento bellissimo. Un regalo di Natale”. La felicità di papà Rino, accanto a mamma Ornella, spezza un incubo lungo dieci giorni a Nardò. Tatiana Tramacere è viva. “Non so come spiegare la gioia che provo in questo momento”, dice il sindaco di Nardò, Pippi Mellone: "Il mio primo pensiero va a lei e alla sua famiglia e a tutti coloro che hanno vissuto giorni di angoscia interminabili. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Tatiana, un incubo durato 10 giorni. L’esplosione di gioia a Nardò: “Grazie a chi non si è mai arreso”