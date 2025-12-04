Tatiana un incubo durato 10 giorni L’esplosione di gioia a Nardò | Grazie a chi non si è mai arreso
Nardò (Lecce) – Tatiana è viva, viva Tatiana. "È un momento di gioia aver trovato mia figlia, un sollievo. Sembrava si stesse realizzando il peggio ma ringraziando l'Arma dei carabinieri è andato tutto bene. Aspettiamo che venga qui. Sono certo che sta bene perché c’è il fratello con lei. Grazie a tutti, è un momento bellissimo. Un regalo di Natale”. La felicità di papà Rino, accanto a mamma Ornella, spezza un incubo lungo dieci giorni a Nardò. Tatiana Tramacere è viva. “Non so come spiegare la gioia che provo in questo momento”, dice il sindaco di Nardò, Pippi Mellone: "Il mio primo pensiero va a lei e alla sua famiglia e a tutti coloro che hanno vissuto giorni di angoscia interminabili. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
L'ARTICOLO NEL LINK AL PRIMO COMMENTO. Tatiana, 27 anni, svanisce da una settimana. Cellulare spento, segnalazioni in centro e nessuna traccia. La famiglia: «Per noi è un incubo». #TatianaTramacere #Nardò #Lecce - facebook.com Vai su Facebook
