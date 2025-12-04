Tatiana trovata morta si stringe il cerchio intorno a Dragos La diretta
Sarebbe stato ritrovato in questi minuti in località strada vecchia in agro di Galatone il corpo di Tatiana Tramacere, la 27enne scomparsa da Nardò il 24 novembre. A. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
Questo Alessandro era un'ossessione. Lui è andato in officina, è venuto due volte a casa, ma Tatiana non ne voleva sapere niente». È quanto dichiarato da Ornella, la madre di Tatiana Tramacere, 27 anni, la ragazza di origini ucraine residente a Nardò (Lecc - facebook.com Vai su Facebook
