Tatiana trovata morta in caserma Dragos La diretta
Sarebbe stato ritrovato in questi minuti in Contrada Fumo Nero a in agro di Galatone il corpo di Tatiana Tramacere, la 27enne scomparsa da Nardò il 24 novembre scorso. Tutti i. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
Roberta Bruzzone Psicologa e Criminologa. . A La Vita in diretta un punto sulla scomparsa di Tatiana, cercata in tutta Italia. Abbiamo ascoltato l’appello dei genitori e discusso i nuovi elementi emersi, come il viaggio programmato per andare dall’ex. Poi siamo - facebook.com Vai su Facebook
Tatiana, il tragico epilogo: la disperazione del fratello Vladimir. La comunità stretta intorno alla famiglia - La notizia della morte di Tatiana ha colpito la comunità e la famiglia della giovane studentessa. Da msn.com
Tatiana trovata morta, fermato Dragos. La diretta - Sarebbe stato ritrovato in questi minuti in località strada vecchia in agro di Galatone il corpo di Tatiana Tramacere, la 27enne scomparsa da Nardò il 24 novembre. Scrive msn.com