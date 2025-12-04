Tatiana trovata morta in caserma Dragos La diretta

Ilmattino.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sarebbe stato ritrovato in questi minuti in Contrada Fumo Nero a in agro di Galatone il corpo di Tatiana Tramacere, la 27enne scomparsa da Nardò il 24 novembre scorso. Tutti i. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Tatiana trovata morta, in caserma Dragos. La diretta

