Tatiana Tremacere è stata trovata viva sta bene Era stata sequestrata

Tatiana Tramacere è stata trovata viva e sta bene. Lo si apprende da fonti inquirenti. Era stata sequestrata. I carabinieri l'hanno trovata in una mansarda a Nardò. 🔗 Leggi su Leggo.it

