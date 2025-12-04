Tatiana Tremacere è stata trovata viva sta bene Era stata sequestrata
Tatiana Tramacere è stata trovata viva e sta bene. Lo si apprende da fonti inquirenti. Era stata sequestrata. I carabinieri l'hanno trovata in una mansarda a Nardò. 🔗 Leggi su Leggo.it
