Tatiana Tramacere trovata viva | sta bene era in una soffitta L' amico in caserma le ipotesi | sequestro o allontanamento

La 27enne di Nardò era scomparsa il 24 novembre: i militari in casa dell'ultimo ad averla vista, che è in caserma. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Tatiana Tramacere trovata viva: sta bene, era in una soffitta. L'amico in caserma, le ipotesi: «sequestro o allontanamento»

Altri contenuti sullo stesso argomento

+++ TATIANA É STATA TROVATA VIVA +++ Tatiana Tramacere è stata trovata viva e sta bene. Lo si apprende da fonti inquirenti. Era stata sequestrata. I carabinieri l’hanno trovata in una mansarda a Nardò. - facebook.com Vai su Facebook

Tatiana Tramacere, è stata trovata viva la ragazza scomparsa a Nardò: sta bene. Era stata sequestrata - telebari.it/apertura/23501… - #Bari #Notizie #News Vai su X

Trovata viva Tatiana, la 27enne scomparsa da 10 giorni - L'avviso diffuso dalla Protezione Civile per la ricerca di Tatiana Tramacere, la ragazza scomparsa, che vive a Nardò, in provincia di Lecce, e di cui non si hanno più notizie da lunedì 24 novembre, 2 ... Come scrive avvenire.it

Tatiana Tramacere trovata viva, sta bene. Era in casa dell'amico, l'ipotesi del sequestro - Trovata dai carabinieri in una mansarda nella cittadina leccese (ANSA) ... Riporta ansa.it

Tatiana Tramacere trovata viva, sta bene. Era stata sequestrata - Trovata dai carabinieri in una mansarda nella cittadina leccese (ANSA) ... Da ansa.it

Tatiana Tramacere trovata viva in una mansarda di Nardò: “Sta bene, era stata sequestrata” - Secondo quanto si apprende da fonti inquirenti, la 27enne scomparsa da Nardò il 24 novembre era stata sequestrata. Come scrive ilfattoquotidiano.it

Tatiana Tramacere trovata viva in una mansarda. Era stata sequestrata. In caserma l'amico Dragos - I carabinieri l'hanno trovata in una mansarda a Nardò. msn.com scrive

Tatiana Tramacere trovata viva, era a casa dell’amico Dragos: sta bene e ha abbracciato il fratello - Svolta nel caso della scomparsa di Tatiana Tramacere, la 27enne di Nardò sparita lo scorso 24 novembre: la giovane è stata ritrovata viva all’interno ... Secondo thesocialpost.it