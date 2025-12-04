Tatiana Tramacere trovata viva | sta bene era in una soffitta L' amico in caserma le ipotesi | sequestro o allontanamento volontario

La 27enne di Nardò era scomparsa il 24 novembre: i militari in casa dell'ultimo ad averla vista, che è in caserma. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Tatiana Tramacere trovata viva: sta bene, era in una soffitta. L'amico in caserma, le ipotesi: «sequestro o allontanamento volontario»

