Tatiana Tramacere trovata viva in una mansarda | si indaga sulla scomparsa ipotesi sequestro o allontanamento

Tatiana Tramacere è viva e sta bene. La 27enne di Nardò, scomparsa il 24 novembre, è stata ritrovata nella mansarda dell’amico 30enne, il rumeno Dragos-Ioan Gheormescu. La giovane è apparsa in buone condizioni, ponendo fine a giorni di angoscia per la sua famiglia. In un primo momento si era diffusa la falsa notizia del ritrovamento di un cadavere, poi smentita dai carabinieri. Gli investigatori stanno ora cercando di capire se la ragazza si sia allontanata volontariamente oppure se sia stata sequestrata. Gli accertamenti proseguiranno nelle prossime ore, anche attraverso verifiche medico-legali. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

