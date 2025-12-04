Tatiana Tramacere trovata viva in una mansarda era stata sequestrata In caserma l' amico Dragos
Tatiana Tramacere è stata trovata viva e sta bene. Lo si apprende da fonti inquirenti. Era stata sequestrata. I carabinieri l'hanno trovata in una mansarda a Nardò. Dragos,. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
Scopri altri approfondimenti
Scomparsa di Tatiana Tramacere, in caserma il 30enne che l’ha vista per l’ultima volta Vai su X
Ancora nessuna traccia di Tatiana Tramacere, la studentessa di 27 anni scomparsa da Nardò lo scorso 24 novembre. Le forze dell'ordine continuano a cercarla in Puglia e in particolare sul territorio della provincia di Lecce, nonostante le operazioni siano rese - facebook.com Vai su Facebook
Tatiana Tramacere trovata viva in una mansarda. Era stata sequestrata. In caserma l'amico Dragos - I carabinieri l'hanno trovata in una mansarda a Nardò. Riporta ilmattino.it
Trovata viva Tatiana, la 27enne scomparsa da 10 giorni - L'avviso diffuso dalla Protezione Civile per la ricerca di Tatiana Tramacere, la ragazza scomparsa, che vive a Nardò, in provincia di Lecce, e di cui non si hanno più notizie da lunedì 24 novembre, 2 ... Come scrive avvenire.it
Tatiana Tramacere trovata viva in una mansarda di Nardò: “Sta bene, era stata sequestrata” - Secondo quanto si apprende da fonti inquirenti, la 27enne scomparsa da Nardò il 24 novembre era stata sequestrata. Lo riporta ilfattoquotidiano.it
Tatiana Tramacere è stata trovata viva: sta bene, era stata sequestrata - Tatiana Tramacere, la ragazza scomparsa nel Leccese di cui si erano perse le tracce il 24 novembre, è stata trovata viva e sta bene. Lo riporta giornaledibrescia.it
Tatiana Tramacere è stata trovata viva e sta bene - I carabinieri l'hanno trovata in una mansarda a Nardò. Segnala rainews.it
Tatiana è stata trovata viva, sta bene - I carabinieri l'hanno trovata in una mansarda a Nardò. giornaledibrescia.it scrive