Tatiana Tramacere trovata viva in una mansarda Era stata sequestrata Dragos Gheormescu portato in caserma
La 27enne di Nardò era scomparsa il 24 novembre: i militari in casa dell'ultimo ad averla vista, che è in caserma. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Scomparsa di Tatiana Tramacere, in caserma il 30enne che l’ha vista per l’ultima volta Vai su X
Ancora nessuna traccia di Tatiana Tramacere, la studentessa di 27 anni scomparsa da Nardò lo scorso 24 novembre. Le forze dell'ordine continuano a cercarla in Puglia e in particolare sul territorio della provincia di Lecce, nonostante le operazioni siano rese - facebook.com Vai su Facebook
Tatiana Tramacere trovata viva in una mansarda. Era stata sequestrata. In caserma l'amico Dragos - I carabinieri l'hanno trovata in una mansarda a Nardò. Riporta ilmattino.it
Trovata viva Tatiana, la 27enne scomparsa da 10 giorni - L'avviso diffuso dalla Protezione Civile per la ricerca di Tatiana Tramacere, la ragazza scomparsa, che vive a Nardò, in provincia di Lecce, e di cui non si hanno più notizie da lunedì 24 novembre, 2 ... Scrive avvenire.it
Tatiana Tramacere trovata viva in una mansarda di Nardò: “Sta bene, era stata sequestrata” - Secondo quanto si apprende da fonti inquirenti, la 27enne scomparsa da Nardò il 24 novembre era stata sequestrata. Da ilfattoquotidiano.it
Tatiana Tramacere trovata viva dopo il sequestro: fermato il principale sospettato - NARDO' – Tatiana Tramacere, la 27enne scomparsa lo scorso 24 novembre da Nardò, è stata trovata viva dai carabinieri in un casolare isolato tra Nardò e Galatone, in contrada Fumonero. Segnala giornaledipuglia.com
Tatiana Tramacere è stata trovata viva: sta bene, era stata sequestrata - Tatiana Tramacere, la ragazza scomparsa nel Leccese di cui si erano perse le tracce il 24 novembre, è stata trovata viva e sta bene. Segnala giornaledibrescia.it
Tatiana Tramacere è stata trovata viva e sta bene - I carabinieri l'hanno trovata in una mansarda a Nardò. Da rainews.it