Tatiana Tramacere trovata viva in una mansarda Era stata sequestrata Dragos Gheormescu portato in caserma | La lite

La 27enne di Nardò era scomparsa il 24 novembre: i militari in casa dell'ultimo ad averla vista, che è in caserma. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Tatiana Tramacere trovata viva in una mansarda. Era stata sequestrata. Dragos Gheormescu portato in caserma | La lite

