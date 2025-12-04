Tatiana Tramacere trovata viva in una mansarda | è in buone condizioni Si indaga sulla scomparsa interrogato Dragos Gheormescu
Tatiana Tramacere è viva e sta bene. La 27enne di Nardò, scomparsa il 24 novembre, è stata ritrovata in una mansarda a Nardò e si trova in buone condizioni. I carabinieri stanno lavorando per chiarire se la giovane si sia allontanata volontariamente o se sia stata sequestrata, ipotesi ancora al vaglio. Nella serata di giovedì 4 dicembre i militari hanno raggiunto la casa di Dragos Gheormescu, 30 anni, amico di Tatiana e ultimo ad averla vista. L’uomo è stato accompagnato in caserma per un lungo interrogatorio, mentre la sua abitazione è stata sottoposta a un’approfondita perquisizione da parte degli investigatori. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
