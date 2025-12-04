Tatiana Tramacere trovata viva era a casa dell’amico Dragos | sta bene e ha abbracciato il fratello
Svolta nel caso della scomparsa di Tatiana Tramacere, la 27enne di Nardò sparita lo scorso 24 novembre: la giovane è stata ritrovata viva all’interno dell’abitazione di Dragos-Ioan Gheormescu, il 30enne romeno amico della ragazza. La notizia arriva dopo ore di tensione e dopo che, in un primo momento, si era diffusa una voce — poi smentita dai carabinieri — su un presunto ritrovamento del corpo. Il comandante provinciale dei Carabinieri di Lecce aveva infatti definito “non fondate” le prime indiscrezioni circolate nel pomeriggio, invitando alla prudenza e confermando che le ricerche erano ancora in corso. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
