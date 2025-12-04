Tatiana Tramacere trovata viva dopo le false voci sulla morte | ‘Sequestrata in mansarda’ indagato Dragos

Tatiana Tramacere scomparsa a Nardò, la smentita secca: “Nessun ritrovamento”. È stata trovata viva Tatiana Tramacere , la 27enne scomparsa da Nardò lo scorso 27 novembre. La ragazza è stata trovata dai Carabinieri e sta bene. Era stata sequestrata. Dalle primissime informazioni si trovava in uno stanzino di una mansarda a Nardò. I legali avevano smentito il ritrovamento del corpo. Una voce che si era diffusa con insistenza la sera di giovedì 4 dicembre. La precisazione arriva in serata, quando la tensione ha ormai superato la soglia del sopportabile. L’avvocato della famiglia Tramacere, Tommaso Valente, rompe il silenzio per evitare l’irreparabile: «Le notizie circolate sul ritrovamento del cadavere di Tatiana non sono vere». 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Tatiana Tramacere trovata viva dopo le false voci sulla morte: ‘Sequestrata in mansarda’, indagato Dragos

