Tatiana Tramacere trovata senza vita vicino a casa di Dragos Gheormescu | è stato anche a Chi l'ha visto?

Il corpo di Tatiana Tramacere, la giovane di 27 anni scomparsa da Nardò lo scorso 24 novembre, sarebbe stato ritrovato poco fa in Contrada Fumo Nero, in agro di Galatone, secondo quanto riporta Corriere della Sera. La notizia ha scosso profondamente la comunità locale, che si è mobilitata fin dai primi giorni della scomparsa per ritrovare la ragazza. Le indagini si sono immediatamente concentrate su Dragos Gheormescu, un trentenne di origini romene residente in zona da diversi anni e impiegato presso un'officina meccanica. L'uomo risulta essere stato l'ultima persona ad aver visto Tatiana in vita, lunedì 24 novembre intorno alle 19.

