Tatiana Tramacere trovata morta indagato Dragos Gheormescu | portato in caserma per l' interrogatorio | La lite gli amici

La 27enne di Nardò era scomparsa il 25 novembre da Nardò in provincia di Lecce: i militari in casa dell'uomo che l'ha vista per ultimo. Il corpo della ragazza trovato in contrada Fumo Nero. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

tatiana tramacere trovata morta160indagatoTatiana trovata morta, fermato Dragos. La diretta - Sarebbe stato ritrovato in questi minuti in località strada vecchia in agro di Galatone il corpo di Tatiana Tramacere, la 27enne scomparsa da Nardò il 24 novembre. Riporta msn.com

tatiana tramacere trovata morta160indagatoTatiana Tramacere scomparsa, le tracce dalle telecamere da casa al parco. Il fratello: «Non conosciamo Dragos» - Tatiana Tramacere è ormai scomparsa da 11 giorni. Secondo msn.com

