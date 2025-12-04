Tatiana Tramacere trovata morta | i carabinieri a casa di Dragos Gheormescu

Il corpo di Tatiana Tramacere, 27enne di Nardò scomparsa lo scorso lunedì 24 novembre, è stato ritrovato in Contrada Fumo Nero a in agro di Galatone. I Ris si sono recati a casa di Dragos Gheormescu, 30enne di origini romene, che vive da diversi anni in Italia dove lavora in un’officina. Dragos è formalmente indagato per istigazione al suicidio, dal momento che è stato l'ultimo ad aver incontrato la 27enne Tatiana Tramacere il pomeriggio del 24 novembre, prima che della studentessa di Nardò si perdessero le tracce. Il 30enne sta raggiungendo il comando provinciale dei carabinieri di Lecce per essere interrogato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Tatiana Tramacere trovata morta: i carabinieri a casa di Dragos Gheormescu

