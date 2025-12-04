Tatiana Tramacere trovata morta | i carabinieri a casa di Dragos Gheormescu

La 27enne di Nardò era scomparsa il 25 novembre da Nardò in provincia di Lecce: i militari in casa dell'ultimo ad averla vista. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Tatiana Tramacere trovata morta: i carabinieri a casa di Dragos Gheormescu

Altre letture consigliate

Ancora nessuna traccia di Tatiana Tramacere, la studentessa di 27 anni scomparsa da Nardò lo scorso 24 novembre. Le forze dell'ordine continuano a cercarla in Puglia e in particolare sul territorio della provincia di Lecce, nonostante le operazioni siano rese - facebook.com Vai su Facebook

# #tatiana tramacere scomparsa, la madre accusa l'amico: «Alessandro era ossessionato». Si indaga per istigazione al suicidio Vai su X

Tatiana trovata morta, fermato Dragos. La diretta - Sarebbe stato ritrovato in questi minuti in località strada vecchia in agro di Galatone il corpo di Tatiana Tramacere, la 27enne scomparsa da Nardò il 24 novembre. Da msn.com

Tatiana Tramacere trovata morta: i carabinieri a casa di Dragos Gheormescu - Il corpo di Tatiana Tramacere, 27enne di Nardò scomparsa lo scorso lunedì 24 novembre, è stato ritrovato in Contrada Fumo Nero a in agro di Galatone. Scrive ilgiornale.it

Tatiana è morta, esplode la rabbia della folla davanti alla casa di Dragos - La notizia della morte della giovane Tatiana Tramacere ha sconvolto la comunità di Nardò. Scrive quotidianodipuglia.it

«Tatiana Tramacere è morta»: i sospetti sono tutti sull'amico Dragos, l'ultimo ad averla vista - Tragico epilogo per la scomparsa di Tatiana Tramacere, 27enne di Nardò: il corpo della giovane sarebbe stato ritrovato pochi minuti fa in Contrada Fumo Nero, in agro di Galatone. leggo.it scrive

Tatiana Tramacere morta, trovato il corpo. Carabinieri a casa di Dragos, l'ultimo a vederla - Sarebbe stato ritrovato in questi minuti in Contrada Fumo Nero a Galatone il corpo di Tatiana Tramacere, la 27enne scomparsa da Nardò il 24 novembre scorso. Come scrive msn.com

Tatiana, il tragico epilogo: la disperazione del fratello Vladimir. La comunità stretta intorno alla famiglia - La notizia della morte di Tatiana ha colpito la comunità e la famiglia della giovane studentessa. Da msn.com