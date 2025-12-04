Tatiana Tramacere svolta sulla scomparsa della 27enne di Nardò | Dragos indagato
Roma, 4 dicembre 2025 – È formalmente indagato per istigazione al suicidio i l 30enne Dragos-Ioan Gheormescu, ultimo ad aver incontrato la 27enne Tatiana Tramacere il pomeriggio del 24 novembre, prima che della studentessa di Nardò si perdessero le tracce. Il 30enne sta raggiungendo il comando provinciale dei carabinieri di Lecce per essere interrogato. Intanto gli investigatori del Ris stanno perquisendo la sua abitazione. Dragos è l'ultima persona che avrebbe visto Tatiana Tramacere il giorno della sua scomparsa. Da allora non si hanno più notizie di lei. All'esterno dell'abitazione di Dragos è arrivato anche il fratello di Tatiana, Vladimir, che piange disperatamente. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Ancora nessuna traccia di Tatiana Tramacere, la studentessa di 27 anni scomparsa da Nardò lo scorso 24 novembre. Le forze dell'ordine continuano a cercarla in Puglia e in particolare sul territorio della provincia di Lecce, nonostante le operazioni siano rese - facebook.com Vai su Facebook
# #tatiana tramacere scomparsa, la madre accusa l'amico: «Alessandro era ossessionato». Si indaga per istigazione al suicidio Vai su X
Tatiana Tramacere, possibile svolta sulla scomparsa della 27enne di Nardò: carabinieri a casa di Dragos - Approfondita perquisizione in casa del 30enne che per ultimo ha visto la giovane. Segnala quotidiano.net
Tatiana Tramacere scomparsa, carabinieri a casa del 30enne che l'ha vista per ultimo. L'incontro al parco e la «piccola discussione» - Il reparto investigativo speciale dei carabinieri Ris a casa del 30enne Dragos- Si legge su ilmessaggero.it
SOS TATIANA Scomparsa di Tatiana, perquisita la casa dell’ultimo amico che l’ha vista. “Grande preoccupazione” - “Grande preoccupazione” BARI, 4 dicembre 2025 – Entrano in azione anche gli specialisti del Ris dei c ... statoquotidiano.it scrive
Tatiana Tramacere, la madre della ragazza scomparsa a Nardò: “Le è capitato qualcosa. Se no si sarebbe fatta sentire” - Il timore della mamma delle 27enne scomparsa il 24 novembre nel Salento e l’appello in tv: “Torna a casa”. Si legge su quotidiano.net
Tatiana Tramacere scomparsa, le tracce dalle telecamere da casa al parco. Il fratello: «Non conosciamo Dragos» - Tatiana Tramacere è ormai scomparsa da 11 giorni. Lo riporta msn.com
RICERCHE Scomparsa di Tatiana Tramacere: dieci giorni di ricerche senza sosta - La giovane, alta 155 cm, capelli rossi lisci e occhi azzurri, al momento della scomparsa indossava jeans e un cappotto grigio. Segnala statoquotidiano.it