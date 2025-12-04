Tatiana Tramacere svolta sulla scomparsa della 27enne di Nardò | Dragos indagato

Quotidiano.net | 4 dic 2025

Roma, 4 dicembre 2025 –  È formalmente indagato per istigazione al suicidio i l 30enne Dragos-Ioan Gheormescu, ultimo ad aver incontrato la 27enne Tatiana Tramacere il pomeriggio del 24 novembre, prima che della studentessa di Nardò si perdessero le tracce. Il 30enne sta raggiungendo il comando provinciale dei carabinieri di Lecce per essere interrogato. Intanto gli investigatori del Ris stanno perquisendo la sua abitazione. Dragos è l'ultima persona che avrebbe visto Tatiana Tramacere il giorno della sua scomparsa. Da allora non si hanno più notizie di lei. All'esterno dell'abitazione di Dragos è arrivato anche il fratello di Tatiana, Vladimir, che piange disperatamente. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

