Tatiana Tramacere sta bene Sequestro o allontanamento volontario? Indagato Dragos

Tatiana Tramacere è viva e sta bene. La svolta nel caso sulla scomparsa della studentessa 27enne di Nardò di cui si erano perse le tracce dal 24 novembre è arrivata in serata. È stata trovata dai carabinieri a Nardò in uno stanzino della mansarda nella disponibilità del 30enne rumeno Dragos-Ioan Ghermescu, l'amico che per ultimo l'avrebbe incontrata il pomeriggio della scomparsa. Il giovane, interrogato in caserma a Lecce, è indagato. Inizialmente per istigazione al suicidio ora, se dovesse essere confermata l'ipotesi del sequestro, l'ipotesi di reato potrebbe mutare. Gli specialisti del Ris dei carabinieri hanno perquisito questa sera l'abitazione dell'indagato, dove poi è stata trovata la ragazza, mentre il 30enne è stato interrogato per ore nel comando provinciale dei carabinieri di Lecce. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Tatiana Tramacere sta bene. Sequestro o allontanamento volontario? Indagato Dragos

