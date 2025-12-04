Tatiana Tramacere si cerca il corpo vicino a casa di Dragos Gheormescu | è stato anche a Chi l’ha visto?

Non ci sarebbero dubbi, purtroppo, sul fatto che Tatiana Tramacere, sia morta. Gli inquirenti starebbero cercando il corpo della giovane di 27 anni scomparsa da Nardò lo scorso 24 novembre, nei campi di Contrada Fumo Nero, in agro di Galatone, secondo quanto riporta Corriere della Sera. La notizia ha scosso profondamente la comunità locale, che si è mobilitata fin dai primi giorni della scomparsa per ritrovare la ragazza. Le indagini si sono immediatamente concentrate su Dragos Gheormescu, un trentenne di origini romene residente in zona da diversi anni e impiegato presso un’officina meccanica. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Tatiana Tramacere, si cerca il corpo vicino a casa di Dragos Gheormescu: è stato anche a “Chi l’ha visto?”

