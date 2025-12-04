Tatiana Tramacere si cerca il corpo in un campo Indagato Dragos l' ultimo ad averla vista | ora è in caserma | La lite gli amici

La 27enne di Nardò è scomparsa il 24 novembre da Nardò in provincia di Lecce: i militari in casa dell'uomo che l'ha vista per ultimo. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Tatiana Tramacere, si cerca il corpo in un campo. Indagato Dragos, l'ultimo ad averla vista: ora è in caserma | La lite, gli amici

Scopri altri approfondimenti

Ancora nessuna traccia di Tatiana Tramacere, la studentessa di 27 anni scomparsa da Nardò lo scorso 24 novembre. Le forze dell'ordine continuano a cercarla in Puglia e in particolare sul territorio della provincia di Lecce, nonostante le operazioni siano rese - facebook.com Vai su Facebook

# #tatiana tramacere scomparsa, la madre accusa l'amico: «Alessandro era ossessionato». Si indaga per istigazione al suicidio Vai su X

Tatiana Tramacere morta, trovato il corpo. Carabinieri a casa di Dragos, l'ultimo a vederla - Sarebbe stato ritrovato in questi minuti in Contrada Fumo Nero a Galatone il corpo di Tatiana Tramacere, la 27enne scomparsa da Nardò il 24 novembre scorso. Si legge su ilmessaggero.it

Scomparsa Tatiana Tramacere, ricerche serrate per trovare il corpo: fermato l’amico Dragos - I Carabinieri concentrano le indagini sull’ultimo che ha visto la giovane scomparsa Tatiana Tramacere, mentre a Galatone proseguono le ricerche del corpo. Segnala notizie.it

Tatiana Tramacere: svolta nelle indagini, fermato l’amico Dragos - La vicenda di Tatiana Tramacere, 27 anni, scomparsa nel pomeriggio del 24 novembre dopo essere uscita di casa a Nardò dicendo alla madre che doveva ... Lo riporta ilsipontino.net

Tatiana Tramacere è morta: cadavere trovato nelle campagne tra Nardò e Galatone. Fermato l’amico - Tatiana Tramacere, 27 anni, è stata trovata morta nelle campagne tra Nardò e Galatone. Lo riporta fanpage.it

La scomparsa di Tatiana Tramacere, l'appello del fratello della 27enne - Cresce la preoccupazione per le sorti di Tatiana Tramacere, la ragazza di 27 anni di Nardò, scomparsa dalla sua abitazione nel pomeriggio di lunedì 24 novembre scorso. Segnala ilmattino.it

Tatiana Tramacere scomparsa, le tracce dalle telecamere da casa al parco. Il fratello: «Non conosciamo Dragos» - Tatiana Tramacere è ormai scomparsa da 11 giorni. Riporta msn.com