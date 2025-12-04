Tatiana Tramacere scomparsa s’indaga per istigazione al suicidio Sequestrato telefono di un amico

4 dic 2025

Il mistero chiuso in una manciata di ore: una doppia versione della 27enne alla madre e all’amica del cuore sui movimenti nel pomeriggio in cui è scomparsa. In serata avrebbe incontrato un uomo di 30 anni, romeno, di cui era diventata amica: a lui è stato sequestrato il. 🔗 Leggi su Repubblica.it

tatiana tramacere scomparsa s8217indaga per istigazione al suicidio sequestrato telefono di un amico

© Repubblica.it - Tatiana Tramacere scomparsa, s’indaga per istigazione al suicidio. Sequestrato telefono di un amico

