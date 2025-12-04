Tatiana Tramacere scomparsa s' indaga per istigazione al suicidio | Carabinieri a casa del 30enne che l' ha vista per ultimo
Dal 24 novembre la famiglia non riceve notizie: "La preoccupazione cresce". Il fratello: "Non è allontanamento volontario". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Ancora nessuna traccia di Tatiana Tramacere, la studentessa di 27 anni scomparsa da Nardò lo scorso 24 novembre. Le forze dell'ordine continuano a cercarla in Puglia e in particolare sul territorio della provincia di Lecce, nonostante le operazioni siano rese
#tatiana tramacere scomparsa, la madre accusa l'amico: «Alessandro era ossessionato». Si indaga per istigazione al suicidio
Tatiana Tramacere, possibile svolta sulla scomparsa della 27enne di Nardò: carabinieri a casa di Dragos - Approfondita perquisizione in casa del 30enne che per ultimo ha visto la giovane.
Tatiana Tramacere morta, trovato il corpo. Carabinieri a casa di Dragos, l'ultimo a vederla - Sarebbe stato ritrovato in questi minuti in Contrada Fumo Nero a Galatone il corpo di Tatiana Tramacere, la 27enne scomparsa da Nardò il 24 novembre scorso.
Nardò, scomparsa di Tatiana Tramacere. Si indaga per istigazione al suicidio - Alcune risposte sul caso potrebbero arrivare dalle analisi dei tabulati telefonici, delle chat e delle telecamere di videosorveglianza.
«Tatiana Tramacere è morta»: i sospetti sono tutti sull'amico Dragos, l'ultimo ad averla vista - Tragico epilogo per la scomparsa di Tatiana Tramacere, 27enne di Nardò: il corpo della giovane sarebbe stato ritrovato pochi minuti fa in Contrada Fumo Nero, in agro di Galatone.
Tatiana Tramacere scomparsa, carabinieri a casa del 30enne che l'ha vista per ultimo. L'incontro al parco e la «piccola discussione» - Il reparto investigativo speciale dei carabinieri Ris a casa del 30enne Dragos
SUICIDIO Ragazza scomparsa, s'indaga per istigazione al suicidio - Proseguono senza sosta le ricerche di Tatiana Tramacere, la 27enne di Nardò (Lecce) di cui non si hanno più notizie dal 24 novembre ...