Tatiana Tramacere scomparsa la madre accusa l' amico | Alessandro era ossessionato Si indaga per istigazione al suicidio

Tatiana Tramacere, 27 anni, originaria di Nardò (Lecce), è scomparsa lo scorso 24 novembre. In un primo momento si era ipotizzato un allontanamento volontario, ma la situazione si. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Tatiana Tramacere scomparsa, la madre accusa l'amico: «Alessandro era ossessionato». Si indaga per istigazione al suicidio

Altre letture consigliate

“Questo Alessandro era un’ossessione. Lui è andato in officina, è venuto due volte a casa, ma Tatiana non ne voleva sapere niente”. Ecco le parole, al programma “La vita in Diretta”, della mamma di Tatiana Tramacere - la 27enne di Nardò di cui non si hanno - facebook.com Vai su Facebook

Lo stallo in Ucraina, la scomparsa di Tatiana Tramacere, l'ultimo saluto a Pietrangeli: i titoli sui principali quotidiani del Paese oggi in edicola. Vai su X

Tatiana Tramacere scomparsa, la madre accusa l'amico: «Alessandro era ossessionato». Si indaga per istigazione al suicidio - Tatiana Tramacere, 27 anni, originaria di Nardò (Lecce), è scomparsa lo scorso 24 novembre. Scrive leggo.it

27enne scomparsa a Lecce: suocera conferma ultima serata con fidanzato, madre smentisce: “Voleva lasciarlo” - Tatiana Tramacere, 27enne scomparsa a Lecce: suocera conferma ultima serata col fidanzato, madre smentisce: voleva lasciarlo. Si legge su la7.it

Tatiana Tramacere, la madre della ragazza scomparsa a Nardò: “Le è capitato qualcosa. Se no si sarebbe fatta sentire” - Il timore della mamma delle 27enne scomparsa il 24 novembre nel Salento e l’appello in tv: “Torna a casa”. Si legge su quotidiano.net

Ragazza scomparsa, la madre in tv conferma: «Era diretta a Brescia» - La mamma a «La vita in diretta»: «Alessandro era un’ossessione, insisteva, mentre lei voleva riappacificarsi con il ragazzo ... giornaledibrescia.it scrive

Tatiana Tramacere scomparsa a Nardò, ricerche in tutta Italia: sequestrato il telefono di un ragazzo - Le ricerche di Tatiana Tramacere, la ragazza ucraina di 27 anni scomparsa da Nardò lo scorso 24 novembre, sono in corso in tutta Italia: le indagini. Come scrive virgilio.it

Tatiana Tramacere scomparsa, dubbi sugli ultimi incontri: si indaga per istigazione al suicidio - Le ricerche si sono concentrate finora sia a Nardò che nelle zone limitrofe e fuori Regione, ma senza successo. tag24.it scrive