Tatiana Tramacere scomparsa indagato il 30enne che l' ha vista per ultimo | i Ris nella sua abitazione
Dal 24 novembre la famiglia non riceve notizie: "La preoccupazione cresce". Il fratello: "Non è allontanamento volontario". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Ancora nessuna traccia di Tatiana Tramacere, la studentessa di 27 anni scomparsa da Nardò lo scorso 24 novembre. Le forze dell'ordine continuano a cercarla in Puglia e in particolare sul territorio della provincia di Lecce, nonostante le operazioni siano rese - facebook.com Vai su Facebook
# #tatiana tramacere scomparsa, la madre accusa l'amico: «Alessandro era ossessionato». Si indaga per istigazione al suicidio Vai su X
Nardò, scomparsa di Tatiana Tramacere. Si indaga per istigazione al suicidio - Alcune risposte sul caso potrebbero arrivare dalle analisi dei tabulati telefonici, delle chat e delle telecamere di videosorveglianza. Come scrive tg24.sky.it
Tatiana Tramacere morta, trovato il corpo in un campo. Carabinieri a casa di Dragos, l'ultimo a vederla - Sarebbe stato ritrovato in questi minuti in Contrada Fumo Nero a Galatone il corpo di Tatiana Tramacere, la 27enne scomparsa da Nardò il 24 novembre scorso. Riporta msn.com
Ragazza scomparsa, indagato e portato in caserma il 30enne che ha visto per ultimo Tatiana Tramacere - Il reparto investigativo speciale dei carabinieri Ris sta per entrare, per un'approfondita perquisizione, a casa del 30enne Dragos- Segnala ansa.it
Tatiana Tramacere, possibile svolta sulla scomparsa della 27enne di Nardò: carabinieri a casa di Dragos - Approfondita perquisizione in casa del 30enne che per ultimo ha visto la giovane. Come scrive quotidiano.net
Tatiana Tramacere trovata morta: i carabinieri a casa di Dragos Gheormescu - Il corpo di Tatiana Tramacere, 27enne di Nardò scomparsa lo scorso lunedì 24 novembre, è stato ritrovato in Contrada Fumo Nero a in agro di Galatone. Come scrive msn.com
Tatiana Tramacere scomparsa, dubbi sugli ultimi incontri: si indaga per istigazione al suicidio - Le ricerche si sono concentrate finora sia a Nardò che nelle zone limitrofe e fuori Regione, ma senza successo. Da tag24.it