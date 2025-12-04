Tatiana Tramacere scomparsa carabinieri a casa di Dragos All' esterno il fratello della 27enne in lacrime

Ilmessaggero.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il reparto investigativo speciale dei carabinieri Ris a casa del 30enne Dragos-Ioan Gheormescu per una approfondita perquisizione. Dragos è l'ultima persona che avrebbe. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

tatiana tramacere scomparsa carabinieri a casa di dragos all esterno il fratello della 27enne in lacrime

© Ilmessaggero.it - Tatiana Tramacere scomparsa, carabinieri a casa di Dragos. All'esterno il fratello della 27enne in lacrime

Altre letture consigliate

tatiana tramacere scomparsa carabinieriTatiana Tramacere scomparsa, carabinieri a casa del 30enne che l'ha vista per ultimo. L'incontro al parco e la «piccola discussione» - Il reparto investigativo speciale dei carabinieri Ris a casa del 30enne Dragos- ilmessaggero.it scrive

tatiana tramacere scomparsa carabinieriRagazza scomparsa, i carabinieri a casa del 30enne che ha visto per ultimo Tatiana Tramacere - Il reparto investigativo speciale dei carabinieri Ris sta per entrare, per un'approfondita perquisizione, a casa del 30enne Dragos- Lo riporta ansa.it

tatiana tramacere scomparsa carabinieriNardò, scomparsa di Tatiana Tramacere. Si indaga per istigazione al suicidio - Alcune risposte sul caso potrebbero arrivare dalle analisi dei tabulati telefonici, delle chat e delle telecamere di videosorveglianza. Lo riporta tg24.sky.it

tatiana tramacere scomparsa carabinieriTatiana Tramacere, il giallo si infittisce: dal cellulare sequestrato all’amico alla scomparsa del fidanzato. Nuovi sospetti - La cena con il fidanzato, i biglietti del treno per andare a trovare l'ex, il ragazzo conosciuto da poco, i dubbi dell'amica: la scomparsa di ... Secondo affaritaliani.it

tatiana tramacere scomparsa carabinieriLa scomparsa di Tatiana Tramacere, l'appello del fratello della 27enne - Cresce la preoccupazione per le sorti di Tatiana Tramacere, la ragazza di 27 anni di Nardò, scomparsa dalla sua abitazione nel pomeriggio di lunedì 24 novembre scorso. Riporta ilmattino.it

tatiana tramacere scomparsa carabinieriCarabinieri a casa 30enne che ha visto per ultimo Tatiana - Il reparto investigativo speciale dei carabinieri Ris sta per entrare a casa del 30enne Dragos- Si legge su ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Tatiana Tramacere Scomparsa Carabinieri