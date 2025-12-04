Tatiana Tramacere scomparsa carabinieri a casa di Dragos All' esterno il fratello della 27enne in lacrime
Il reparto investigativo speciale dei carabinieri Ris a casa del 30enne Dragos-Ioan Gheormescu per una approfondita perquisizione. Dragos è l'ultima persona che avrebbe. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
Altre letture consigliate
Ancora nessuna traccia di Tatiana Tramacere, la studentessa di 27 anni scomparsa da Nardò lo scorso 24 novembre. Le forze dell'ordine continuano a cercarla in Puglia e in particolare sul territorio della provincia di Lecce, nonostante le operazioni siano rese - facebook.com Vai su Facebook
# #tatiana tramacere scomparsa, la madre accusa l'amico: «Alessandro era ossessionato». Si indaga per istigazione al suicidio Vai su X
Tatiana Tramacere scomparsa, carabinieri a casa del 30enne che l'ha vista per ultimo. L'incontro al parco e la «piccola discussione» - Il reparto investigativo speciale dei carabinieri Ris a casa del 30enne Dragos- ilmessaggero.it scrive
Ragazza scomparsa, i carabinieri a casa del 30enne che ha visto per ultimo Tatiana Tramacere - Il reparto investigativo speciale dei carabinieri Ris sta per entrare, per un'approfondita perquisizione, a casa del 30enne Dragos- Lo riporta ansa.it
Nardò, scomparsa di Tatiana Tramacere. Si indaga per istigazione al suicidio - Alcune risposte sul caso potrebbero arrivare dalle analisi dei tabulati telefonici, delle chat e delle telecamere di videosorveglianza. Lo riporta tg24.sky.it
Tatiana Tramacere, il giallo si infittisce: dal cellulare sequestrato all’amico alla scomparsa del fidanzato. Nuovi sospetti - La cena con il fidanzato, i biglietti del treno per andare a trovare l'ex, il ragazzo conosciuto da poco, i dubbi dell'amica: la scomparsa di ... Secondo affaritaliani.it
La scomparsa di Tatiana Tramacere, l'appello del fratello della 27enne - Cresce la preoccupazione per le sorti di Tatiana Tramacere, la ragazza di 27 anni di Nardò, scomparsa dalla sua abitazione nel pomeriggio di lunedì 24 novembre scorso. Riporta ilmattino.it
Carabinieri a casa 30enne che ha visto per ultimo Tatiana - Il reparto investigativo speciale dei carabinieri Ris sta per entrare a casa del 30enne Dragos- Si legge su ansa.it