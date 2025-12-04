Tatiana Tramacere scomparsa carabinieri a casa del 30enne che l' ha vista per ultimo L' incontro al parco e la piccola discussione
Il reparto investigativo speciale dei carabinieri Ris a casa del 30enne Dragos-Ioan Gheormescu per una approfondita perquisizione. Dragos è l'ultima persona che avrebbe. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
Ancora nessuna traccia di Tatiana Tramacere, la studentessa di 27 anni scomparsa da Nardò lo scorso 24 novembre. Le forze dell'ordine continuano a cercarla in Puglia e in particolare sul territorio della provincia di Lecce, nonostante le operazioni siano rese - facebook.com Vai su Facebook
# #tatiana tramacere scomparsa, la madre accusa l'amico: «Alessandro era ossessionato». Si indaga per istigazione al suicidio Vai su X
Tatiana Tramacere scomparsa, carabinieri a casa del 30enne che l'ha vista per ultimo. L'incontro al parco e la «piccola discussione» - Il reparto investigativo speciale dei carabinieri Ris a casa del 30enne Dragos- Segnala ilmessaggero.it
Nardò, scomparsa di Tatiana Tramacere. Si indaga per istigazione al suicidio - Alcune risposte sul caso potrebbero arrivare dalle analisi dei tabulati telefonici, delle chat e delle telecamere di videosorveglianza. Si legge su tg24.sky.it
Tatiana Tramacere, il giallo si infittisce: dal cellulare sequestrato all’amico alla scomparsa del fidanzato. Nuovi sospetti - La cena con il fidanzato, i biglietti del treno per andare a trovare l'ex, il ragazzo conosciuto da poco, i dubbi dell'amica: la scomparsa di ... Come scrive affaritaliani.it
Carabinieri a casa 30enne che ha visto per ultimo Tatiana - Il reparto investigativo speciale dei carabinieri Ris sta per entrare a casa del 30enne Dragos- Lo riporta ansa.it
La scomparsa di Tatiana Tramacere, l'appello del fratello della 27enne - Cresce la preoccupazione per le sorti di Tatiana Tramacere, la ragazza di 27 anni di Nardò, scomparsa dalla sua abitazione nel pomeriggio di lunedì 24 novembre scorso. Riporta ilmattino.it
Cresce la preoccupazione per Tatiana Tramacere, aperta inchiesta per istigazione al suicidio - La testimonianza dell'amico che l'ha vista in un parco poco prima che la ragazza si dileguasse ... Si legge su rainews.it