Tatiana Tramacere scomparsa a Nardò sequestrato il telefono di un amico | le indagini

(Adnkronos) – I carabinieri del comando provinciale di Lecce, delegati dal magistrato, hanno sequestrato il telefono cellulare di un amico di Tatiana Tramacere, la 27enne di Nardò di cui non si hanno più notizie dal 25 novembre. La Procura della Repubblica di Lecce ha aperto un fascicolo di indagine per istigazione al suicidio. Questo potrebbe . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Contenuti che potrebbero interessarti

Tatiana Tramacere, 27 anni, è scomparsa da 10 giorni da Nardò (Lecce). Le indagini dei Carabinieri si concentrano nella cerchia delle sue amicizie ⤵ - facebook.com Vai su Facebook

Lo stallo in Ucraina, la scomparsa di Tatiana Tramacere, l'ultimo saluto a Pietrangeli: i titoli sui principali quotidiani del Paese oggi in edicola. Vai su X

Tatiana Tramacere scomparsa da Nardò/ L’appello del papà: “Chiunque sappia qualcosa lo dica” - A Storie Italiane la scomparsa di Tatiana Tramacere, la 27enne che è sparita da una decina di giorni da Nardò: ecco che cosa è emerso ... Come scrive ilsussidiario.net

Tatiana Tramacere scomparsa a Nardò, ricerche in tutta Italia: sequestrato il telefono di un ragazzo - Le ricerche di Tatiana Tramacere, la ragazza ucraina di 27 anni scomparsa da Nardò lo scorso 24 novembre, sono in corso in tutta Italia: le indagini. Segnala virgilio.it

Tatiana Tramacere scomparsa a Nardò: indagini tra l’ultima cena, i biglietti per l’ex e gli enigmi irrisolti - Tatiana Tramacere, 27enne di Nardò, è scomparsa il 24 novembre tra l’ultima cena col fidanzato e un viaggio programmato per incontrare l’ex; le indagini proseguono a 360 gradi tra tabulati telefonici, ... Secondo news.fidelityhouse.eu

Nardò, scomparsa di Tatiana Tramacere. Si indaga per istigazione al suicidio - La famiglia è stata "solo informata" ma non ha ricevuto "nessuna notifica" dell'apertura di un procedimento d'ufficio, con l'ipotesi accusatoria di istigazione al suicidio, aperto dalla Procura di ... Riporta tg24.sky.it

Tatiana Tramacere scomparsa a Nardò dopo la cena col ragazzo e la volontà di tornare dall'ex a Brescia - Tatiana Tramacere scomparsa a Nardò, emergono nuovi dettagli: la cena col ragazzo, il messaggio senza risposta e il piano per rivedere l’ex a Brescia ... Riporta virgilio.it

Tatiana Tramacere scomparsa a Nardò, l’ultima sera a casa del fidanzato e il viaggio prenotato per far pace con l’ex - La sera prima di sparire nel nulla, Tatiana Tramacere avrebbe passato del tempo a casa del fidanzato a Nardò. Riporta fanpage.it